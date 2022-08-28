戴爾撤離俄羅斯 傳孟加拉將購入俄小麥

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糧價飆漲之際，傳出孟加拉將向俄羅斯進口50萬公噸的小麥。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社基輔28日綜合外電報導）俄羅斯出兵烏克蘭後，西方企業相繼撤離俄國，美國電腦公司戴爾也跟進。這場戰爭亦導致烏俄穀物出口中斷，在糧價飆漲之際，傳出孟加拉將向俄羅斯進口50萬公噸的小麥。

● 傳孟加拉將用美元買進50萬公噸俄小麥

兩名直接得知消息的政府官員28日表示，孟加拉將依據政府間的協議，以每公噸430美元的價格從俄羅斯進口50萬公噸的小麥。在糧價飆漲之際，孟加拉正努力確保供應來源。

自從最大供應國印度5月禁止出口穀物以來，孟加拉一直在探索穀物進口管道。

孟加拉是黑海小麥的主要進口國，但俄烏戰爭2月開打後，就沒有黑海小麥運抵孟加拉。

● 戴爾停止俄國所有業務

戴爾科技公司（Dell Technologies）27日表示，8月中旬關閉在俄羅斯的辦公室後，已停止當地所有業務。

這家美國電腦公司是俄羅斯一大伺服器供應商，自俄國2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，戴爾加入其他廠商行列，削減在俄羅斯的業務。戴爾2月暫停在烏克蘭和俄羅斯的銷售活動，並表示將觀察情況後決定下一步行動。

● 出走俄羅斯 德國企業認列逾100億歐元虧損

根據德國主要財經媒體「商報」（Handelsblatt）統計，戰爭2月開打以來，德國企業結束在俄羅斯業務，因投資不再有報酬或應收帳款收不回來而認列的損失，總計已超過100億歐元（逾新台幣3000億元）。

為滿足當地市場需求，近年德國製造業大舉在俄羅斯投資，2015年、也就是俄國併吞克里米亞半島（Crimea）後一年，雖然俄國對外貿易額因西方制裁銳減1/3，德商仍是俄國最大的外來投資者。

不過，俄國如今揮兵入侵烏克蘭全境，為投資俄國提供諮詢有30年經驗的律師加蘭德（Tanja Galander）表示，現在在俄國經營面臨的道德壓力，遠比當年克里米亞半島被併吞大的多，外商只好紛紛結束業務出走，用象徵性價格將廠房、設備、公務車等資產賣給當地廠商。

● 蒙特內哥羅控俄網攻

巴爾幹半島國家蒙特內哥羅總理亞伯索維契（Dritan Abazovic）宣布，政府部門27日遭受大規模網路攻擊；據該國國防部長，網攻背後的主嫌就是俄羅斯。

亞伯索維契表示，包括財政部在內等多個政府機構的電腦系統已「受到感染」，身為北大西洋公約組織（NATO）成員國的蒙特內哥羅已要求盟國提供協助，避免損失擴大。

● 捷克、波蘭將協助守衛斯洛伐克領空

捷克和波蘭國防部27日宣布，兩國將代替鄰國斯洛伐克守衛其領空，因為斯洛伐克在接收美國的最新戰機之前，將停飛原有的俄製米格-29（Mig-29）戰機。

斯洛伐克國防部先前指出，由於米格戰機維修成本高昂，且國內俄籍技術人員正逐漸離開，因此計畫讓這款戰機退役。

今年4月時，斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）曾說可考慮將這些戰機交給烏克蘭，協助他們抵禦入侵的俄軍。不過，本月14日，斯洛伐克防長納德（Jaroslav Nad）否認斯國已將戰機交給烏國，並稱當局正考慮如何處置這批戰機，目前尚未做出最終決定。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110828