德國企業出走俄羅斯 已認列逾3000億元虧損

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（中央社記者林育立柏林28日專電）俄羅斯出兵烏克蘭後，西方企業全面撤離俄國，巴斯夫、賓士汽車等德國企業也不例外，至今已認列逾100億歐元的虧損，實際損失可能更多。

根據德國主要財經媒體「商報」（Handelsblatt）統計，戰爭2月開打以來，德國企業結束在俄羅斯業務，因投資不再有報酬或應收帳款收不回來而認列的損失，總計已超過100億歐元（逾新台幣3000億元）。

為滿足當地市場需求，近年德國製造業大舉在俄羅斯投資，2015年、也就是俄國併吞克里米亞半島（Crimea）後一年，雖然俄國對外貿易額因西方制裁銳減1/3，德商仍是俄國最大的外來投資者。

不過，俄國如今揮兵入侵烏克蘭全境，為投資俄國提供諮詢有30年經驗的律師加蘭德（Tanja Galander）表示，現在在俄國經營面臨的道德壓力，遠比當年克里米亞半島被併吞大的多，外商只好紛紛結束業務出走，用象徵性價格將廠房、設備、公務車等資產賣給當地廠商。

例如德國汽車工業最具代表性的賓士（Mercedes-Benz），2019年開始在俄國設廠生產E系列轎車，當時俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）還親自去剪綵。

俄軍入侵烏克蘭後不到10天，賓士即宣布結束在俄國的生產和銷售，今年上半年認列7億歐元（約新台幣210億元）的損失，開戰到現在股價跌了18%。

另一個代表性的例子是歐洲最大化工集團巴斯夫（BASF），不僅生產高度仰賴俄國天然氣，還投資俄國油氣開採，參與北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）的興建。

今年上半年，巴斯夫已認列11億5000萬歐元（約新台幣350億元）的損失，開戰至今股價跌了33%。

虧損最慘重的是天然氣交易商Uniper，由於俄國減少供應，被迫在市場上用高價買天然氣，因價格遠高於原本與客戶簽約的價格，蒙受巨額損失。

Uniper今年上半年已虧損逾20億歐元（約新台幣600億元），股價大跌80%，幸好德國政府出手相救才免於倒閉。

專家相信，目前帳面上的損失只是開始，德國企業實際損失很可能更多，以賓士為例，在俄國的子公司還有20億歐元資產，以後可能很難再拿回來。（編輯：高照芬）1110828