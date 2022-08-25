烏克蘭火車站獨立日遇襲25死 美情資指俄國將辦假公投

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（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯火箭24日襲擊烏克蘭一座火車站，死亡人數增至25人。美方情資顯示，俄羅斯最快本週在侵占的烏克蘭領土宣布舉行公投，以正式取得這些地區的控制權。

●俄國承認發動獨立日攻擊 烏克蘭火車站增至25死

8月24日是烏克蘭脫離蘇聯獨立31週年紀念日，俄軍發射火箭攻擊烏國城鎮恰普利涅（Chaplyne）車站，擊中一列火車，死亡人數已增至25人。

根據烏克蘭國營鐵路業者，這起攻擊死亡人數已經增至25人，其中包括2名孩童，受傷人數則達31人。

俄羅斯方面否認攻擊平民。俄羅斯國防部25日表示，俄軍擊中的是一列軍事列車。

俄羅斯國防部在每日簡報中表示，一枚伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈擊中恰普利涅市車站的一列軍事列車，這列列車原訂運送武器前往東部頓巴斯（Donbas）地區的前線。

●美情資：俄欲控制烏克蘭占領區 最快本週辦假公投

白宮國安發言人柯比（John Kirby）24日表示，俄羅斯最快本週將在其侵占的烏克蘭領土宣布舉行公投，以正式取得這些地區的控制權。

柯比表示，美方獲悉俄國政府指示官員開始準備於赫松州（Kherson）、頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）及烏國第2大城哈爾科夫市（Kharkiv）舉行假公投。

柯比說：「公投可能將於幾天或幾週後舉行。事實上，我們將在本週末前看到俄國發布第一個或多個公告。他們顯然在烏克蘭境內難以取得任何領土進展，因此試圖藉由這種虛假的政治手段來達到目的。」

●德外長：與俄國談判無意義 戰爭可能持續到明年

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）坦言與莫斯科談判停火已沒有意義，擴大對烏克蘭軍援才能決定戰局，她並要全民做好心理準備，戰火可能延續到明年。

貝爾伯克24日晚接受「德國第二電視台」（ZDF）專訪，被問到烏克蘭能否打敗俄羅斯，她回應「不清楚」、「現實就是這麼無情」，不過承諾會盡力幫助烏克蘭，因為烏克蘭也在捍衛歐洲的和平。

貝爾伯克直言，俄國出兵前，國際社會已盡力透過外交斡旋阻止戰火，但還是無法阻止蒲亭，「他已毀掉和平對話，這6個月來，他還想毀掉一個無辜的國家，連談判人道走廊也不願意」，在這樣的情況下，與俄國談判停火沒有意義。

她說，現階段關鍵是儘速擴大軍援，讓烏克蘭保衛自己的國家，同時對戰爭可能會延續到明年做好心理準備。

●觀察組織：俄羅斯在烏克蘭廣為使用集束炸彈

察組織「集束彈藥聯合會」25日指出，俄羅斯已經在烏克蘭廣為使用集束炸彈，造成數以百計平民傷亡，並導致民宅、學校和醫院毀損。

集束彈藥聯合會（Cluster Munition Coalition）在年度報告中指出，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，包括明確記錄到、通報或疑似俄軍使用集束彈藥進行的攻擊事件，已經有數百起。

報告也提到，烏克蘭軍隊似乎也數度使用集束彈藥。

禁止使用、轉讓、生產和儲存集束炸彈的國際公約，有多達110個國家已經批准、13個國家已經簽署但尚未批准，俄、烏兩國都沒有加入公約。

●烏克蘭推動成立特別法庭 以侵略罪向俄羅斯究責

俄烏戰爭已屆滿6個月，烏克蘭官員正在制定計畫，要確保俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和他手下高階軍事指揮官因為發動這場戰爭而接受審判。

國際刑事法院（International Criminal Court）「羅馬規約」（Rome Statute）2010年採納侵略罪的定義，二次世界大戰後在德國紐倫堡（Nuremberg）和日本東京的審判中也使用了類似的「危害和平罪」概念。

但國際刑事法院不能調查侵略罪相關指控，因為烏克蘭和俄羅斯都沒有批准羅馬規約。

發起計畫的烏克蘭總統辦公室副主任史米爾諾夫（Andrii Smirnov）告訴法新社，國際刑事法院是「唯一能確保在烏克蘭展開戰爭的罪犯必須迅速為此負責的唯一方式」。

他表示：「世界的記憶力很短暫，因次我希望這個特別法庭能從明年開始運作。」

他說，烏克蘭明白遭指控的人不會出庭，但這個特別法庭「將確保這些人被標註為罪犯，不能在文明世界旅行」。（譯者：戴雅真）1110825