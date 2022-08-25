UN人權專員敦促俄羅斯終結戰爭 避免平民傷亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦25日綜合外電報導）即將於8月底卸任的聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天敦促俄羅斯總統蒲亭停止對烏克蘭的攻擊，並終結俄軍行動對平民造成「難以想像的可怕影響」。

法新社報導，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭至今已過了6個月。巴舍萊（Michelle Bachelet）堅持針對衝突中的嚴重侵犯人權事件追究責任，還說部分行為可能構成戰爭罪。

巴舍萊在卸任前最後一場記者會上表示：「我呼籲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）停止對烏克蘭的武裝攻擊。」

她說，烏克蘭人民經歷了「難以想像而可怕的6個月」。烏克蘭有680萬人被迫逃離國家，還有數百萬人因戰爭而流離失所。

自俄烏戰爭爆發迄今，聯合國人權辦公室共記錄5587名平民喪生、7890名平民受傷，死傷人數中還包括近1000名兒童。但該單位表示，實際平民傷亡人數要比統計高上許多。

巴舍萊特敦促莫斯科和基輔交戰時，務必尊重國際人權和國際人道法。

曾任智利總統的巴舍萊還說：「戰爭仍在持續進行。隨著札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近的敵對行動持續發生，將使平民和環境蒙受幾乎無法想像的風險。」

她呼籲札波羅熱核電廠必須立即去軍事化。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110825