暖化即刻停也沒用 格陵蘭融冰將使海面升27公分

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）今天公布的研究報告顯示，就算未來不再出現任何暖化，格陵蘭融化中的冰層仍會造成海平面顯著升高，隨著溫度持續攀升，可能會在本世紀帶來不利影響。

法新社報導，主因格陵蘭和南極冰層融化而上升的海平面，將在未來數世紀讓世界地圖重新繪製，最終還可能淹沒目前數億人居住的土地，是不是會演變成這種局面，端視人類怎麼阻止暖化。

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，北極地區的升溫速度比地球其他地區更快，格陵蘭冰層目前是地球海洋膨脹主因。

冰川學家發表在「自然氣候變遷」月報（Nature Climate Change）的這項新研究發現，撇開未來任何化石燃料污染不談，迄今為止的暖化將導致格陵蘭冰層融化3.3%，使海平面上升27.4公分。

研究人員無法判定上述情況發生的確切時間，但他們說，可能會在2100年出現；換言之，目前對海平面上升的模擬預測可能低估了本世紀的風險。

研究主要作者、丹麥和格陵蘭地質調查局（National Geological Survey of Denmark and Greenland）的波克斯（Jason Box）說，這種「令人震驚」的結果也是最低程度的估計，因為並未考慮日後的暖化。

如果2012年觀察到的冰層大規模融化成為每年慣例，這份研究估計海平面可能上升78公分，足以淹沒大片低窪海岸線，並加劇洪水和風暴潮。

研究報告作者說，應把這當作「不祥的預兆，預測格陵蘭在21世紀暖化下的變化軌跡」。

政府間氣候變遷問題小組（IPCC）去年在具里程碑意義的氣候科學報告中表示，在最高排放的情況下，格陵蘭冰層將在2100年前導致海平面上升18公分。

然而，同樣也是那份報告作者的波克斯說，他團隊的最新研究指出，那些估計數據可能「太低了」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110830