韓2023年國防、統一預算增 178億用於兩韓合作

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）南韓政府今天敲定2023年預算案，其中國防預算較今年度原預算增加4.6%，外交、統一相關預算則增加7.3%；其中7500億韓元（約新台幣178.5億元）將用於與對北韓的人道支援及開發合作項目。

韓聯社報導，根據今天公布的2023年預算案，整體預算增幅雖從8.9%縮減至5.2%，但外交、統一相關預算增幅達7.3%，國防部預算增幅也從前一年度的3.4%增至4.6%，在12個中央部會中增幅居首。

統一部2023年預算中的南北（韓）合作基金較今年度減少3%，共編列1兆2334億韓元預算，其中約7500億韓元將用於對北韓的「大膽方案」，較今年度相關預算增加15.1%，內容包括衛生醫療合作、大規模糧食與肥料支援、建設現代化等。

為促使北韓採取實質非核化措施，南韓總統尹錫悅提出一系列經濟支援的「大膽方案」，表示若北韓採取行動，將提供大規模糧食供給、電力基礎設施及農業技術支援等，大幅改善北韓經濟民生狀況。

為促進北韓人權狀況改善，統一部也新設相關國際合作計畫預算項目，共編列14.5億韓元，更積極推動與國際機構及非政府組織（NGO）合作。

同時，在北韓明確回到談判桌前，南韓國防部表示，考量安全局勢日益嚴峻，政府決定增加對國防投資預算，57兆1268億韓元（約新台幣1兆3602億元）預算中分為「防衛能力改善」及「戰力營運」等兩大部分，分別占約17兆及40兆韓元。

其中專為應對北韓核飛彈威脅的「韓國型三重防禦體系」的明年度相關預算較今年增加9.4%，編列5兆2549億韓元，用於強化狙殺鏈（Kill Chain）、韓國版飛彈防禦系統（KAMD）及可攻擊北韓指揮部的大規模打擊報復作戰計畫（KMPR）。

K2戰車第3次量產、部署新世代3000噸級護衛艦、採購備用彈藥等預算共約6.6兆韓元；開發搜索用無人車、宇宙及網路偵查用的衛星體系、軍用衛星導航體系等研發預算共683億韓元。

但前任文在寅政府推動的輕型航母計畫並未列入明年度預算，先前為配合總統辦公室搬遷而進行的聯合參謀本部搬遷、國防部重新部署等相關費用也尚未列入。（編輯：黃自強）1110830