土耳其數百萬敘利亞難民命運未決 憂淪政治棋子

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡30日專電）曾為敘利亞政權死對頭的土耳其，近期釋出訊息表明準備開始與敘利亞對話，讓土耳其命運懸而未決的數百萬敘利亞難民，憂心自己可能淪為土國大選前的政治棋子，被迫返國。

土耳其將於明年舉行總統及國會大選，敘利亞難民去留成為當前政治辯論的核心。邊緣右翼政黨曾呼籲將他們遣返，如今土耳其深陷經濟危機，這項訴求成為主流。

土耳其曾是敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的死對頭，近期持續釋出訊息表明準備開始與敘國對話。美國有線電視新聞網（CNN）報導，這讓許多在土耳其的敘利亞難民大感驚愕。這批難民因家鄉暴力局勢出逃，憂心返回家園將面臨生命危險。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）上週受訪表示，（與敘利亞）對話沒有前提，對話目的及目標比較重要，這番言論代表土耳其過去十年的立場出現巨大轉變。

土耳其一向是敘利亞反對派的主要支持者之一，除了軍事干預敘利亞衝突。也於土敘邊界駐軍，並與敘利亞反對派共同控制敘國部分領土。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於卡夫索格魯受訪前幾天告訴記者，與敘利亞的外交關係「永遠不能中斷」。他也說，土耳其的目的並非擊敗敘國總統。

時間拉回十年前，艾爾段斥阿塞德政權為「恐怖分子」，將為因內戰喪生的敘利亞人「付出代價」。他也矢言要在大馬士革著名的奧米亞大清真寺（Umayyad Mosque）祈禱，意指阿塞德政權將倒台。

土耳其這一年來重新調整外交政策，修補對外關係並與阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）、沙烏地阿拉伯及以色列等鄰國和解。此外，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）2013年軍事政變後組成政府，未獲土耳其承認。雙邊去年進行8年來首場外交磋商。

土耳其立場軟化，正值數個阿拉伯國家歡迎阿塞德重返區域之際。

歐洲外交關係協會（ECFR）高級研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）表示，土耳其的和解作為，是明年選舉前針對國內民眾的精心策劃舉動。「我們即將舉行選舉，艾爾段的民調看起來難有個準，難民問題似乎是各立場選民，包括他的鐵票區民眾，最關切的議題之一」。

土耳其擁有全球最大的難民人口，根據聯合國（UN）統計，土國收容約400萬名難民，多數是敘利亞人。如今土國經濟危機日益嚴峻，通貨膨脹率直逼80%，幾乎是這30年來的最高紀錄。

近幾個月來，土耳其反難民情緒持續沸騰。「難民是代罪羔羊」，艾丁塔斯巴斯說。

她表示，「這背後沒有經濟因素甚至真正原因，但是人們，當（他們）失業或購買力下降時，很容易把難民視為代罪羔羊」。

人權組織表示，基於保護難民權利的國際條約，如果遣返對敘利亞人而言並不安全，土耳其不太可能將敘利亞人送回國。但他們預計操作這項議題吸票，並爭取各方支持。

艾丁塔斯巴斯指出，整個重啟與敘利亞政治對話的想法，目的是讓選民放心，政府正在做事，（並且）有遣返敘利亞人的計畫，「雖然這不太可能會發生」。

土耳其政府雖然保證不會強制遣返，許多在土耳其的敘利亞人仍擔心他們會被迫回國。敘利亞反對派控制地區的民眾也擔心自己所在區域將被交還給敘利亞政府軍。敘北巴布鎮（Al-Bab）38 歲的父親汗澤（Ammar Abu Hamzeh）就表示，「我們將被毫不猶豫地一一處決，因為我們發動這場革命」。

「如果（敘利亞）政權來到解放區，我們要嘛死路一條，要嘛必須與家人一起由土耳其逃往歐洲。」

土耳其朝野都說，有必要與阿塞德政權關係正常化，以處理土耳其境內難民議題。伊斯坦堡一名不願具名的敘利亞人說，「艾爾段希望贏得選舉，付出代價的是我們」。

他表示，「如果艾爾段獲勝，他們可能不會在沒有保證的情況下把我們送回去，但是如果反對派勝選，他們可能會打開大門，把我們都送回去。我們得想想是否該去其他國家」。（編輯：黃自強）1110830