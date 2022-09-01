類似亞馬遜Prime服務 迪士尼擬推付費會員制

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（中央社紐約31日綜合外電報導）「華爾街日報」今天披露，迪士尼公司正研究類似亞馬遜Prime（Amazon Prime）的付費會員制，以提供折扣優惠，鼓勵用戶使用其串流服務、主題樂園、度假村，並購買週邊商品。

華爾街日報引述知情人士說法報導，迪士尼（Walt Disney Co）這項計畫將類似亞馬遜Prime（Amazon Prime）付費會員制，內部主管有人戲稱計畫為「Disney Prime」。

報導中表示，迪士尼的內部討論還在初步階段，目前尚不清楚會費如何計算，以及還要多久才會推出。

付費會員制將有助迪士尼提高客戶在產品和服務上的支出，同時取得大量關於客戶喜好的資訊。

針對報導內容，迪士尼並未立即回應路透社的置評請求。

迪士尼8月10日表示，旗下影音串流服務Disney+新增逾1400萬用戶，加上旗下串流服務Hulu和ESPN+，迪士尼影音平台全球總用戶數達2.21億，已超越Netflix成為全球最大影音串流平台。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1110901