東京大阪疫情趨緩 日本全境至今累計逾4萬人病故

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情似有趨緩，包括東京、大阪及沖繩等地，今天新增確診病例都較上週同日減少。另外，日本全境至今累計死亡病例已超過4萬例。

日本讀賣新聞自行統計，日本全境至今累計死亡病例已超過4萬例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬4451例確診病例，較上週四減少8600多例，連續11天低於上週同日。

鄰近東京都的埼玉縣今天新增7493例確診病例，較上週四減少2600多例，連續7天低於萬例，至今累計病例數107萬1897例，包括2111例死亡病例。

大阪府今天新增1萬1095例確診病例，較上週四減少6087例，至今累計病例數192萬8812例，包括6045例死亡病例。

福岡縣今天新增7595例確診病例，已連續9天低於上週同日，至今累計病例數99萬1963例，包括1760例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2040例確診病例，較上週四的3302例減少1262例，連續12天低於上週同日，至今累計病例數47萬6679例。目前專責病床使用率59.8%，重症病床使用率則升高至62.5%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增923.37人染疫，德島縣以1668.01人居日本各地之冠、高知縣以1459.14人次之；沖繩縣以1233.57人排名第7。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110901