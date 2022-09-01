日本COVID-19單週增逾125萬例 連6週居全球之冠

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，儘管疫情出現趨緩跡象，但根據世界衛生組織（WHO）統計，日本8月22日到28日新增逾125萬例確診病例，連續6週高居全球各地之冠。

日本共同社報導，世界衛生組織8月31日公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新統計，日本在8月22日到28日的一週內共新增125萬8772例確診病例，雖較前一週減少15%，但仍連續6週高居全球各地之冠。

在死亡病例部分，日本在8月22日到28日的一週內新增1990例，較前一週增加23%，僅次於美國的2818例居全球第2。

從全球各地新增確診病例總數來看，8月22日到28日一週內較前一週減少16%，死亡病例也減少13%。

儘管全球疫情看似有趨緩跡象，但WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提醒，隨著北半球夏去冬來，疫情可能再度擴大，仍應持續保持警戒。

8月22日到28日一週新增確診病例數，韓國以約74萬例次之、美國以約57萬例排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110901