日本鬆綁邊境 旅行社：看到春燕、盼雙方更解封

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（中央社記者江明晏台北31日電）針對日本再鬆綁邊境管制，旅行業者表示，日方開放「類自由行」，看到了春燕，但相關簽證排隊已到10月下旬，盼台日雙方再鬆綁，對赴日觀光與旅行社業績有更大挹注。

日本首相岸田文雄今天宣布，將鬆綁有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫的邊境管制措施，9月7日起每天入境日本的人數上限將由現行的2萬人提高為5萬人，且允許無導遊陪同的團客入境。

雄獅旅遊表示，日本9月7日起開放無導遊陪同的團體旅客入境觀光，並上調每日入境人數上限至5萬人，等於回到疫情前近6成的單日入境人數。

雄獅旅遊表示，目前正持續了解相關配套措施，由於受付濟證和簽證申請方式並未改變，申請排隊已至10月底，因此日本旅遊商品會以冬季與農曆年之後的時間進行規劃，待台灣觀光局及日方有確定的消息後即會開放銷售。

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鳳凰旅行社表示，日本放寬每天入境人次，但入境還是需要簽證，且台灣目前還無法組團觀光，因此要申請日方單位提出邀請的受付濟證，且簽證申請排隊已至10月下旬。因此，日本推出「類自由行」確實讓業者「看到了春燕」，但還有賴台灣和日本雙方再進一步開放邊境，才能對赴日觀光與旅行社業績有更大的挹注。

鳳凰表示，目前架上已有自由行機加酒的產品，鳳凰也洽談好相關包機行程，包括華航鳥取包機、虎航新瀉與四國包機等，但談的時間大約是11月和明年3月，就等解封措施進一步到位，相關商機與效益就能發揮。（編輯：張良知）1110831