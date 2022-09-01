更多編輯台推薦新聞：
中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧
科技

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

哈薩克總統擬提前大選 並將總統任期改為一任7年

2022/9/1 20:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哈薩克首都努爾蘇丹1日綜合外電報導）哈薩克總統托卡葉夫今天宣布，他計畫在今年秋季提前舉行總統大選，並將總統任期由連續任職不得超過兩屆，一屆5年，修改為不得連任，一任7年。托卡葉夫也打算在2023年上半年提前舉行國會選舉。

法新社報導，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）在國會演說中建議提前於2023年上半年舉行國會大選。哈薩克今年1月發生大規模動亂，造成逾200人喪生。

托卡葉夫說，「我提議在2022年秋季提前舉行總統大選」，並表示有必須採取措施，以「強化國家地位」和「維持改革動力」。

哈薩克原定2024年舉行總統大選，2025年舉行國會選舉。

托卡葉夫表示，6月的修憲為「政治體系訂定公平公開遊戲規則的全新標準」後，他將讓國會選舉提前舉行。

總統任期限制也將從目前的2個5年任期縮短為1個7年任期。

中亞地區最穩定的國家之一哈薩克於1991年蘇聯解體後宣布獨立。今年1月，這個石油蘊藏豐富的國家因燃料價格飆漲引發社會暴力抗爭，政治情勢也為之動搖。

曾任外交官的托卡葉夫2019年獲統治哈薩克近30年的建國領導人納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）欽點，接任總統。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110901

哈薩克
台灣女排逆轉擊敗澳洲 亞洲盃首勝開張 台灣女排提前晉級亞洲盃8強 預賽首戰不敵日本
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族