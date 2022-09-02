拜登指控共和黨極端主義 對美國民主造成威脅

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（中央社費城1日綜合外電報導）美國總統拜登指控前總統川普的共和黨盟友破壞美國民主根基，今天也敦促選民在11月期中選舉前向極端主義說不。

路透社報導，拜登指控「讓美國再次偉大（MAGA）勢力」，也就是一群效忠川普的鐵粉樂於推翻民主選舉，並「堅決要讓這個國家倒退」到一個沒有墮胎、隱私、避孕，或是美國人民廣泛接受同性婚姻等權利的時代。

拜登說：「川普和MAGA共和黨人代表著威脅我們共和國根基的極端主義。當我今晚站在這裡時，平等和民主正受到攻擊。」

美國國會期中選舉臨近之際，拜登在電視黃金時段於美國民主發源地費城發表演講，這標誌著拜登的急劇轉變。

幕僚表示，總統日益擔心共和黨的反民主趨勢，認為有必要納入今年的選舉對抗，並重新考慮自己2024年競選連任的計畫。

拜登2022年大部分時間試圖對抗國內居高不下的通膨和俄羅斯入侵烏克蘭等問題，並在夏天兩次確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，近日拜登一再猛烈抨擊與川普結盟的共和黨人。

數天前拜登演講時，譴責MAGA理念是「半法西斯主義」，並在聯邦調查局（FBI）搜查川普佛羅里達州宅邸後，抨擊共和黨對FBI的威脅「令人作嘔」。他今天發表演說譴責政治暴力，敦促兩黨達成妥協。

聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）今天指控拜登無視犯罪和通膨，反而批評他的同胞。

麥卡錫在拜登的家鄉賓夕法尼亞州史克蘭頓（Scranton）說：「拜登總統沒有試圖讓我們的國家團結起來，解決這些挑戰，反而選擇分裂、羞辱和貶低他的美國同胞。為什麼？純粹因為他們不同意他的政策。」

一名民主黨籌款人表示，捐款人正在密切關注拜登未來幾個月的表現，藉此判斷是否支持他參加2024年總統大選。

有些人已經決定，79歲的拜登應該讓位給新的領導人，另一些人則想看他領導民主黨的效率是否良好。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1110902