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澳洲勞動市場緊俏 擬提高永久移民人數上限

2022/9/2 15:05
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（中央社雪梨2日綜合外電報導）澳洲希望將重心轉放在長期移民身上，將於目前的財政年度把永久移民人數增加3萬5000人來到19萬5000人，為苦於對抗員工普遍短缺問題的企業帶來一些喘息空間。

路透社報導，澳洲在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間對外鎖國約2年，但嚴苛的防疫規範、假日勞工和外籍學生的出走潮，讓企業苦於尋覓員工來維持生意營運。

內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）今天在政府就業峰會上表示：「COVID-19給了我們一個改革移民制度的機會，我們絕不能走回頭路。我希望我們好好把握這個機會。」

「根據預測，這可能意味著今年將有數以千計的護理師，和數以千計的工程師在這個國家定居。」

澳洲失業率目前來到近50年來的最低點3.4%，但通貨膨脹飆升，意味實際薪資縮水。

企業一直呼籲政府上調16萬人的年度移民人數上限，促使政府做出臨時變動以填補勞動力缺口。

近來贏得大選的中間偏左工黨政府在首都坎培拉（Canberra）召開2天峰會，廣邀工商團體和工會協助找出經濟關鍵挑戰的解方。

隨著許多國家將放寬移民規定，澳洲持續與其他已開發經濟體競爭，欲吸引更多海外高技術人員來澳。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110902

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