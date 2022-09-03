美國8月就業增幅趨緩 有望幫聯準會對抗通膨

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國雇主在8月增加了不少就業機會，但也放慢聘僱步調，可能足以幫助美國聯邦準備理事會（Fed）對抗不斷飆升的通貨膨脹。

美聯社報導，美國8月非農就業人口增加31.5萬人，這一數字仍然穩健，表明經濟在利率上升、通膨居高不下和消費者支出低迷的情況下，仍保持韌性。

美國政府今天公布的報告還顯示，失業率從半世紀以來的低點3.5%升至3.7%。然而，這一增幅也是一個鼓舞人心的跡象，反映了正在求職的美國人數量增加。

固定收益管理公司PGIM Fixed Income的經濟學家蓋斯克（Ellen Gaske）說：「這是非常正面的報告，且仍評估有軟著陸的可能性。」他意指聯準會的目標是讓經濟放緩到足以冷卻通膨，卻不至於造成經濟衰退。

美國物價正以40年來幾乎最快的速度上漲，成了共和黨籍國會議員在11月期中選舉之前用來攻擊民主黨人的武器。德州共和黨籍聯邦眾議員布雷迪（Kevin Brady）今天說，工資漲幅跟不上通膨速度，導致美國人「薪資縮水」。

白宮則予以反擊，聲稱有證據表明經濟仍站穩腳跟。總統拜登今天說：「就業人數增加，工資增加，人們重返工作崗位，我們看到一些跡象顯示通膨可能會開始緩解。」

通膨率確實從6月的9.1%降到7月的8.5%，主要是因為天然氣價格穩步下滑。全美零售汽油均價今天從6月中旬的每加侖5.02美元高點跌至3.81美元。但過去通膨率也曾下降後又再攀升，很少有經濟學家願意宣布通膨已經觸頂。

8月就業人數增幅低於7月的52.6萬人，也低於前3個月的平均增幅。8月工資增幅也稍微減緩，這也可能有助聯準會對抗通膨。平均時薪較前一個月增加0.3%，為4月以來最小增幅。企業通常透過漲價，將工資上調的成本轉嫁給客戶，從而助長通膨。

美國公布8月新增就業趨緩，美股盤中一度上漲，但在賣壓持續湧現下，終盤翻黑作收。

道瓊工業指數終場下跌337.98點，或1.07%，收在31318.44點。標準普爾500指數下跌42.59點，或1.07%，收在3924.26點。以科技股為主的那斯達克指數下跌154.27點，或1.31%，收在11630.86點。

蓋斯克認為，這些數據可能會讓聯準會在本月稍晚舉行的會議上決定升息2碼，而不是許多華爾街投資人和部分經濟學家預期的3碼。

無論是升息2碼或3碼，都比聯準會以往的1碼升息幅度要高。當聯準會升息時，隨著時間推移，會導致房貸、汽車貸款和企業借貸的利率上升，很可能削弱經濟。

聯準會正加快升息腳步，試圖讓經濟降溫並降低通膨。不過，部分經濟學家擔心，聯準會如此積極收緊銀根，最終會使經濟陷入衰退。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1110903