美方再對台軍售 白宮：反映台灣需求及中國威脅

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國防安全合作署（DSCA）今天宣布3批價值約11億美元的對台軍售案。白宮的中國與台灣事務資深主任羅森柏格說，這反映了美方對台灣防衛需求及中國威脅的評估結果。

路透社報導，羅森柏格（Laura Rosenberger）透過聲明表示：「由於中華人民共和國持續加大對台灣施壓的力道，包括提升在台灣周圍的空中和海上軍事力量，並企圖改變台灣海峽現狀，因此我們提供台灣所需，以維持台灣的自我防衛能力。」

美國國務院已同意這件軍售案，內容包括60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）和100枚AIM-9X Block II型響尾蛇（Sidewinder）空對空飛彈，並支援台灣的監視雷達計畫。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，中國駐華府大使館發言人劉鵬宇說，這件可能的軍售案「嚴重破壞」中美關係。他還說：「中國會視情況發展，堅決採取正當且必要的反制措施。」

美國總統拜登政府表示，美方考量這件軍售案已有一段時間，是在諮詢台灣和美國國會議員的情況下研議。

美國國防部提到，這次宣布提供給台灣的設備和支援不會改變區域的基本軍力平衡。美國官員也說，這件軍售案並不反映美國對台政策有任何變化。

美國國務院一名不願具名的發言人說：「提出這些軍售項目，是支持台灣持續更新武裝部隊並維持可靠防禦力的例行案件。」

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在聲明中說，美台商會反對對台軍售的所謂「有限做法」，正如中國人民解放軍近期在模擬封鎖演練中展現的那樣，台灣面臨不同威脅，需要具備各種因應能力，若不讓台灣建構全面防禦力，隨著時間推移，台灣防衛將形成新的缺陷，恐讓解放軍趁虛而入。

這些軍售項目還須經美國國會檢視，但民主黨與共和黨的國會幕僚都不認為會遇到阻礙。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110903