更多編輯台推薦新聞：
台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅
運動

台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看
產經

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次
運動

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國際太空站空拍軒嵐諾影像 鄭明典：今年全球首個最強等級颱風
首頁 / 國際

阿根廷副總統躲過刺殺 律師稱槍手非單獨犯案

2022/9/5 12:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布宜諾斯艾利斯4日綜合外電報導）阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲的一名律師今天表示，企圖謀殺她的男子「並非單獨犯案」。

醜聞纏身的克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）今晚險遭近距離槍擊，她與在自家門外聚集的支持者交流時，嫌犯費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾（Fernando Andres Sabag Montiel）突然掏出槍枝，但他尚未擊發子彈便遭警方制伏，69歲的克莉絲蒂娜．費南德茲幸運逃過一劫。

克莉絲蒂娜．費南德茲的律師達勃（Gregorio Dalbon）告訴C5N電視台說：「他並非單獨行動，因為對方做好準備，企圖暗殺她。」達勃並未提供更多細節。

「另有其他知情者，這點無庸置疑。」

35歲的巴西人費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾從小住在阿根廷，他並未告訴調查人員犯案動機。

社群媒體畫面顯示，他的身上有與納粹有關的刺青。

克莉絲蒂娜．費南德茲因涉嫌在先前擔任總統期間貪汙，遭檢方求刑12年、褫奪公權終身。她在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）住處外接待支持者時，費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾混在人群中，持槍近距離朝她頭部扣下板機。

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）在事發後不久說，嫌犯當時扣下扳機，但槍枝因不明原因未順利擊發。

在警方試圖釐清此案之際，克莉絲蒂娜．費南德茲的律師表示，他建議調查人員向一名自稱是嫌犯友人、名叫「馬里奧 」（Mario）的男子問話。

在這起事件發生後不久，名叫馬里奧的男子就告訴電視台，他和嫌犯從小就是朋友。

他說，他「確定（費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾）意圖殺了她。」

他還表示，自己已經10個月沒見過對方，在這段期間，費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾一直嘗試取得槍枝。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110905

克莉絲蒂娜．費南德茲
阿根廷副總統因槍手卡彈躲過刺殺 拉美政要聲援[影] 阿根廷副總統遇襲 總統訂9/2國定假日譴暴力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族