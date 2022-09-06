美海軍史上最大貪腐主謀 包商「胖雷」脫逃

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影片來源：CBS 8 San Diego

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國司法部法警局（USMS）今天表示，美國海軍史上最重大集體貪污案主謀、馬來西亞籍軍事承包商「胖子雷納德」，已從他在聖地亞哥的居家軟禁處脫逃。

法警局副警監卡斯蒂約（Omar Castillo）告訴法新社：「佛朗西斯（Leonard Francis）4日上午弄斷他的GPS電子腳鐐。」

美國媒體指出，佛朗西斯因體格壯碩而有「胖子雷納德」（Fat Leonard）稱號，他個人涉案的部分原訂月底宣判。

佛朗西斯是馬來西亞人，在新加坡經營軍事承包公司。他2015年認罪，坦承以約50萬美元打點、賄賂美國海軍軍官以圖利自己的船廠；美國檢方認定他從美國海軍詐得的不法利益達3500萬美元。

英國「衛報」指出，佛朗西斯被控以性招待、動輒好幾千美元的奢華宴飲行賄，藉以打響自己名號兼取得美國海軍內線消息，美國海軍官員另還收受包括名酒、古巴雪茄和現金等賄賂。受賄者會透露機密資訊或下令美軍艦艇轉泊佛朗西斯旗下的碼頭，讓佛朗西斯賺取不法利益。

法新社引述卡斯蒂約指出，監控佛朗西斯的單位發現電子腳鐐出問題後，4日通報警方前往佛朗西斯在聖地亞哥的住所，「抵達後，他們發現屋內空無一人」。

卡斯蒂約說：「他們隨後通知趕往的聯邦法警，確認佛朗西斯已不在那裡，目前有多條線索正在追查。」

「聖地牙哥聯合論壇報」（San Diego Union-Tribune）報導，佛朗西斯的住處內發現被切斷的GPS電子腳鐐。鄰居則表示，佛朗西斯逃跑前幾天，他們有看到倉儲業者U-Haul公司的卡車進進出出。

佛朗西斯患有包括腎臟癌在內諸多健康問題，也因身體不佳，他2018年改為居家軟禁，同時擔任聯邦檢方的污點證人。

佛朗西斯涉案部分原訂9月22日宣判，全案目前已有4名美國海軍軍官與另外20多人認罪（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1110906