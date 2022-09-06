鬆綁隔離與通報規定 日相：兼顧防疫與社會活動

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天表明，將從9月26日起縮短目前染疫隔離期，及全境統一採取簡化染疫者通報的作法。他說，為持續邁向與病毒共存新階段，會強化兼顧防疫與社會經濟活動。

日本富士新聞網、TBS電視台、日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在首相官邸受訪時說，將縮短現行感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的居家隔離期間，有症狀者隔離期從10天縮短為7天；無症狀者配合篩檢呈現陰性的話，隔離期可從7天縮短到5天。

岸田說，為持續邁向與病毒共存的新階段，會強化兼顧防疫與社會經濟活動。

另外，岸田說，有關修正目前染疫者全數通報的作法，將從9月26日起全國統一，也就是屆時全國各地都僅通報65歲以上高齡者等有重症風險的染疫患者。

他說，目前也進入最後協調階段的還有進一步放寬隔離期間的行動限制，有症狀患者從症狀好轉起24小時後，或是無症狀的患者，只要能採取例如戴口罩等防疫對策的話，就能外出購買食物，也就是同意最低限度有必要的外出。

岸田說，有關邁向與病毒共存的新階段，政府過去都根據專家與醫療現場意見持續進行準備，「本週將藉由專家最後討論來決定總體方案」。

日本政府之所以決定改變防疫方針，主因年輕人就算染疫大多是輕症，反觀高齡者重症風險仍高，主要染疫場所已從過去的餐飲店等，轉變為在高齡者設施、學校及家庭內。

基於第7波疫情的現況，日本政府希望將防疫重點放在有重症化風險的高齡者等人士同時，也能兼顧防疫與社會經濟活動，邁向與病毒共存的新階段。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110906