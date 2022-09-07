韓國確診數較前一週降逾2成 警戒中秋連假大移動

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國疫情逐漸緩和，防疫當局統計，近一週新增確診人數較前一週減少22.2%；不過9日起的4天中秋連假預計將有多達3017萬人次的大規模移動，政府為此預備一站式診療等資源，預防疫情再次擴大的醫療需求。

韓國中央防疫對策本部統計，8月第3週起單週新增確診人數開始明顯下降，從89.3萬人降至第4週的76.9萬人，再降至第5週的59.8萬人。日均確診人數也從10多萬例降至8.5萬例。

以第5週8月28日至9月3日為基準，新增確診人數較前一週減少22.2%，有效再生數（Rt值）指數連續2週維持在1以下，代表疫情規模正在縮小。

值得注意的是，觀察各年齡層每10萬人確診人數占比，多數族群占比都下降，但60歲以上高齡族群確診者占比仍在增加。在8月第5週新增病歿案例中，93.7%為60歲以上高風險族群。

最新發布的疫情風險等級，全國及首都圈風險維持「中等」，非首都圈則從8月以來連續5週都屬高風險。尤其本週末韓國將迎來4天中秋連假，許多人會趁此機會返鄉，防疫當局也呼籲民眾注意防疫衛生，避免疫情再次擴散。

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根據韓國交通研究院推算，4天連假期間返鄉、出遊移動人次可能達到3017萬人次，平均每天603萬人次。尤其國土交通部今年時隔2年恢復節慶免收高速公路過路費，可能帶動更多連假出遊人潮。

為因應連假期間防疫需求，韓聯社報導，國務總理韓悳洙今天在中央災難安全對策本部會議表示，連假期間將開放6000多個一站式診療機構，另確保提供4000個以上幼兒、分娩、透析專用病床等。（編輯：陳惠珍）1110907