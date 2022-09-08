泰國總理任期爭議 憲法法庭要求提交會議紀錄

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（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）泰國總理帕拉育因任期問題遭憲法法庭暫停職務，憲法法庭9名法官今天首度開會審理各方提出資料，會後要求國會眾議院祕書處提交2017年憲法起草委員會的會議紀錄，以便釐清任期爭議。

帕拉育（Prayut Chan-o-cha）深陷任期爭議風波，2014年5月時任陸軍司令的帕拉育發動政變，同年8月24日根據臨時憲法就任總理，至今年8月24日任期滿8年。根據現行憲法規定，總理任期不得超過8年，帕拉育的任期應在8月23日午夜屆滿。

泰國國會在野黨議員8月22日向憲法法庭提出請願，要求憲法法庭就帕拉育任期釋憲；憲法法庭8月24日以5票對4票接受了請願案，並立即暫停帕拉育的總理職務，直到憲法法庭做出判決。

關於帕拉育的任期有三種說法，第一是由2014年8月開始計算；第二是由現行憲法生效日也就是2017年4月開始計算；第三是從2019年國會選舉完、帕拉育6月就職開始計算。

憲法法庭的法官今天開會審理各方遞交的資料，根據泰國媒體掌握的文件，帕拉育送交給憲法法庭的資料稱他的任期應該是從現行的憲法生效日也就是2017年4月算起，所以今年8月他的任期還沒有屆滿。

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民族報（The Nation）報導，反對黨人士主張2017年憲法起草委員會主席米財（Meechai Ruchupan）在2018年9月7日第500次會議中曾說過，帕拉育在2017年4月憲法生效前的任期也應算在任期內；但米財遞交給憲法法庭的文件稱他主張帕拉育的任期應從2017年4月算起，2018年9月11日第501次會議中才有更完整的記載。

憲法法庭今天因此要求國會眾議院祕書處將憲法起草委員會第501次的會議紀錄交給憲法法庭，憲法法庭下一次會議將在9月14日舉行。（編輯：黃自強）1110908