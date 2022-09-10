更多編輯台推薦新聞：
圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點
產經

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演
文化

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

世銀與歐盟評估 烏克蘭至少需3490億美元重建

2022/9/10 11:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）根據一項今天公布的報告，俄羅斯入侵烏克蘭之後造成巨大破壞，重建將需要3490億美元（新台幣10兆7736億元）經費。

這個數字已經是烏克蘭經濟規模的1.5倍之多，但根據烏克蘭政府、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）和世界銀行（World Bank）的聯合評估，這還只是最低估算，隨著俄烏持續交戰，未來數月可能會再增加。

法新社報導，這份報告提到，俄羅斯於2月底入侵烏克蘭，截至6月1日止，光是烏克蘭的實體損失就已達970億美元。

世界銀行的歐洲暨中亞區域副總裁畢耶德（Anna Bjerde）說：「俄羅斯入侵烏克蘭持續造成可觀損失，從平民大量傷亡和數以百萬計人流離失所，到民宅、企業、社會機構和經濟活動的大規模破壞。」

報告估計，烏克蘭未來3年將需要1050億美元來解決迫切需求，例如恢復教育和衛生系統及基礎建設；還要替家家戶戶修復供暖和能源，好為即將到來的冬天做準備；以及補助農業和修理重要的運輸道路。

盟國紛紛向烏克蘭伸出援手，七大工業國集團（G7）和歐盟就提供了390億美元。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟已動支100億歐元用於「烏克蘭的融資、人道事務、緊急狀況、軍事援助，另也正籌備50億歐元用於融資」。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110910

范德賴恩
蒲亭撂狠話 誰訂俄油氣價格上限就等著被斷供 歐盟擬對俄國天然氣設價格上限 俄揚言切斷供應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族