英女王逝世 加勒比海島國安巴擬公投棄君主制

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（中央社墨西哥市11日綜合外電報導）加勒比海島國安地卡及巴布達總理昨天告訴英國媒體，他們計畫3年內舉辦改制為共和的公投。若公投通過，英王查爾斯三世就不再是安巴的元首。

面積僅約440平方公里、人口不到10萬的加勒比海島國安地卡及巴布達（簡稱安巴）1981年脫離英國獨立，目前是14個奉英國君主為國家元首的大英國協成員之一。

路透社報導，安巴總理布朗（Gaston Browne）在國內確認查爾斯三世（Charles III）繼位女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）成為安巴元首的儀式結束後告訴英國「獨立電視台新聞」（ITV News）：「這是必須付諸公投的事…可能在3年內要做。」

布朗說，改制為共和國是「完成獨立以確保成為真正主權國家的最後一步」，但強調公投「不是敵意行為」，也不涉及退出大英國協。

加勒比海地區正掀起改制共和浪潮，巴貝多去年放棄奉英國王室為元首，牙買加執政黨也暗示可能跟進。

明年將競選連任的布朗表示，他推動公投並非應廣大安巴民眾所請。

他告訴「獨立電視台」：「我認為大多數民眾壓根就沒想過這件事。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1110912