巴基斯坦大洪災 電廠前築堤盼保全電網

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（中央社巴基斯坦代都縣12日綜合外電報導）巴基斯坦當局正竭盡所能保護一座至關重要發電廠免於逐漸升高的水患威脅，採取了諸如在電廠前築起堤防等措施。這座發電廠對數以百萬計居民供電。

路透社報導，雨季創紀錄降雨和北部山區冰川融化，引發巴基斯坦這場世紀洪災，已經造成3300萬人受到影響、近1400人喪生，沖走房屋、道路、鐵路、牲畜和莊稼，災損估達300億美元。巴基斯坦有2億2000萬人口。

政府和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）都將這場淹掉近1/3個巴基斯坦的洪災歸咎於氣候變遷和極端天氣。

南部信德省（Sindh）代都縣（Dadu）這座電廠對當地6個縣供電。信德省是遭水患肆虐最嚴重地區之一。

昨天可以在現場看到，士兵正忙於鞏固在電廠前方築起的堤防。

縣府高官今天告訴路透社：「已經採行保全電網的所有預防措施，以防洪水泛濫。」

國營巴基斯坦廣播電台（Radio Pakistan）報導，總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）下令確保這座發電廠不會遭到洪水侵襲。

巴基斯坦7、8月間累計降下高達391毫米雨量，比30年同期平均降雨量多出將近190%。聯合國機構已經對相關的重建需求展開評估。

信德省今年雨季降雨更驚人，比平均雨量多出466%。而擁有150萬人口的代都縣因為所在位置，成為洪水必經之地。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110912