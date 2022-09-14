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日本9/20開打次世代疫苗 盼年底前完成接種

2022/9/14 13:35（9/14 13:47 更新）
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（中央社東京14日綜合外電報導）日本政府著眼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情今年底可能再度擴散，將從9月20日開始為首波符合條件對象施打次世代二價疫苗，希望年底前讓有意願民眾全數完成接種。

日本政府為因應COVID-19疫情，9月12日已「特例批准」針對Omicron亞型變異株的新疫苗製造販售，目前預計9月19日左右起將約3000萬劑疫苗配送全國。

這次獲「特例批准」的是能因應傳統病毒株與Omicron亞型變異株BA.1的「二價疫苗」，被期待對日本目前流行中的BA.5也能提供保護力。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省將從9月20日起，開始為首波符合資格的民眾免費接種次世代二價疫苗。

擔憂今年底到2023年初COVID-19疫情可能再度擴散，厚生勞動省為提前做好準備，希望在今年底前讓有意願接種次世代疫苗的民眾都能完成接種。

厚生勞動省今天召開由專家組成的防疫分科委員會，決定開始免費為民眾施打美國藥廠輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）製造的次世代二價疫苗。

整體來說，符合施打次世代疫苗的對象，是已接種完兩劑傳統疫苗年滿12歲的民眾，且距離上次接種至少須間隔5個月。

日本政府將從9月20日開始為尚未接種第4劑疫苗的60歲以上高齡者及醫療從業人員等，陸續施打次世代疫苗；接下來預計將在10月中旬前依序擴大施打範圍。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1110914

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