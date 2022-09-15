查爾斯三世搬離克萊倫斯宮 約百人面臨解僱

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）查爾斯登基成為英國國王後，故居克萊倫斯宮的約百名工作人員已收到解僱通知，引發工會不滿，批評在女王伊麗莎白二世下葬前做出這個決定簡直是「無情」。

路透社報導，查爾斯三世（King Charles）在他的母親伊麗莎白二世去世後於8日繼承王位，他與王后卡蜜拉（Camilla）也因此將從住了數十年的克萊倫斯宮（Clarence House）搬到英國君主主要住所白金漢宮（Buckingham Palace）。

克萊倫斯宮發言人表示，克萊倫斯宮的運作已告一段落，並已經開始與員工就裁員問題進行協商。

發言人說：「我們的職員提供長期且忠誠的服務，雖然有些裁員是不可避免的，但我們正在緊急採取措施，為盡可能多的員工找到替代職位。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，多達100名員工被知會他們可能會失去工作，其中一些人在克萊倫斯宮服務了數十年，包括男僕、隨從、服裝師、廚師和行政人員等。

根據衛報報導，他們即便全力協助新王查爾斯的登基事宜，結果還是收到裁員通知。

伊麗莎白二世國葬將於19日在倫敦西敏寺舉行。

英國公共和商業服務工會（Public and Commercial Services Union）譴責，在全國哀悼期間宣布裁員的決定簡直「無情」。

工會秘書長舍渥卡（Mark Serwotka）說：「隨著王室的角色變化，一些人事變動是意料之中的，不過這次宣布的規模和速度都冷酷到了極點。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1110915