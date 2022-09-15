更多編輯台推薦新聞：
新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
英國女王辭世
新聞專題
英國女王辭世1/92
首頁 / 國際

查爾斯三世搬離克萊倫斯宮 約百人面臨解僱

2022/9/15 10:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦14日綜合外電報導）查爾斯登基成為英國國王後，故居克萊倫斯宮的約百名工作人員已收到解僱通知，引發工會不滿，批評在女王伊麗莎白二世下葬前做出這個決定簡直是「無情」。

路透社報導，查爾斯三世（King Charles）在他的母親伊麗莎白二世去世後於8日繼承王位，他與王后卡蜜拉（Camilla）也因此將從住了數十年的克萊倫斯宮（Clarence House）搬到英國君主主要住所白金漢宮（Buckingham Palace）。

克萊倫斯宮發言人表示，克萊倫斯宮的運作已告一段落，並已經開始與員工就裁員問題進行協商。

發言人說：「我們的職員提供長期且忠誠的服務，雖然有些裁員是不可避免的，但我們正在緊急採取措施，為盡可能多的員工找到替代職位。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，多達100名員工被知會他們可能會失去工作，其中一些人在克萊倫斯宮服務了數十年，包括男僕、隨從、服裝師、廚師和行政人員等。

根據衛報報導，他們即便全力協助新王查爾斯的登基事宜，結果還是收到裁員通知。

伊麗莎白二世國葬將於19日在倫敦西敏寺舉行。

英國公共和商業服務工會（Public and Commercial Services Union）譴責，在全國哀悼期間宣布裁員的決定簡直「無情」。

工會秘書長舍渥卡（Mark Serwotka）說：「隨著王室的角色變化，一些人事變動是意料之中的，不過這次宣布的規模和速度都冷酷到了極點。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1110915

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英女王逝世 游錫堃赴英在台辦事處表達哀悼