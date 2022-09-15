與蒲亭通話後 聯合國秘書長：目前和平希望渺茫

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（中央社紐約聯合國總部14日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話後表示，現前烏克蘭和平希望「渺茫」。

法新社報導，古特瑞斯表示，他和蒲亭討論到如何解決與俄國食物和肥料出口相關的「障礙」，但他警告說，若認為邁向烏克蘭戰爭迅速落幕已有足夠進展，那未免太過「天真」。

古特瑞斯在記者會上表示：「我覺得我們離和平還很遠。如果我說和平很快會來到，那我就是在撒謊。」

他說，「我不抱幻想，當前達成和平協議的機會渺茫」，現在連停火也「遙遙無期」。

雖然古特瑞斯對俄羅斯2月底入侵鄰國以來的戰爭做出悲觀評估，但強調他與俄烏雙方保持聯繫，希望「有朝一日能進行更高層級的討論」。

古特瑞斯還說，今天稍早他與蒲亭通電話，談到出口計畫、「延長以及可能擴大出口」等議題。

俄烏7月間在聯合國與土耳其斡旋之下，就烏克蘭因這場戰爭受阻的穀物出口以及俄國糧食和肥料出口達成協議，協議持續時間預定為120天。

儘管約有300萬噸穀物得以依照協議自烏克蘭輸出，俄羅斯表示，其食物和肥料出口卻因西方制裁持續受阻。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110915