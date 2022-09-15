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暗殺阿根廷副總統未遂事件 第4名嫌疑人被捕

2022/9/15 13:41
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（中央社布宜諾斯艾利斯14日綜合外電報導）阿根廷媒體引述司法人員報導，執法當局今天逮捕涉嫌暗殺副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）未遂的第4名嫌疑人。

69歲的克莉絲蒂娜．費南德茲1日在住家附近遭行刺未遂，嫌犯持槍近距離朝她頭部扣下扳機，疑因卡彈未擊發。

警方今天逮捕卡里索（Nicolas Gabriel Carrizo），他據信與當時試圖開槍的蒙蒂埃爾（Fernando Andrés Sabag Montiel）有關係。

蒙蒂埃爾和女友尤瑞阿提（Brenda Uliarte）以及另1名女性先前已遭逮捕。

阿根廷媒體稱這4人是「棉花糖幫」，因為他們在街上販賣棉花糖。

當局指控，35歲的蒙蒂埃爾與23歲的尤瑞阿提「謀劃並事前同意」暗殺克莉絲蒂娜．費南德茲。

調查人員調閱尤瑞阿提通聯紀錄，發現她和21歲的狄亞士（Agustina Diaz）在事件前後都有對話後，昨天逮捕狄亞士。

多家阿根廷媒體引述司法界消息人士報導，尤瑞阿提在寫給狄亞士的訊息中說：「我派了（某人）去殺克莉絲蒂娜．費南德茲，沒有成功。」

這則訊息是在8月27日發出，調查人員認為，那是他們第一次暗殺失敗。

目前還不清楚蒙蒂埃爾的動機，他在犯案當天被捕，尤瑞阿提則是3天後落網。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110915

尤瑞阿提
阿根廷副總統險遇刺 法官認嫌犯夥女友預謀犯案
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