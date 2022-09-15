廣設警僑海外服務站低調運作 中國公民成法外目標

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）中國在全球廣設「警僑事務海外服務站」，表面上處理僑務，但非政府組織指出，北京藉此迴避人權紀錄所受關切。這種低調運作的服務站使合法中國公民成為中國警方的法外目標。

「電訊報」（The Telegraph）指出，北京尋求將中國治權擴至海外。據報導，中國當局過去數年已在全球設置54個「警僑事務海外服務站」。

這種「海外110」服務由中國的地方公安局設置，起先是為了因應海外電信詐騙案。110是中國公安報警電話。

然而，中國被控在英國等國領土騷擾政治異議人士的同時，增設這種非正式警局的作法引人側目。不過沒有證據顯示這種「警察局」被用來騷擾異議人士。

據非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）本週發布的報告，各國境內這種警局由當地中國人同鄉會運作，這種「服務站」通常在諸如中國餐廳、便利商店或商會辦公室等無關緊要的地點營運。

倫敦兩處這種「服務站」之一登記為房地產仲介商，蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的一處則是在一家中國餐廳。

電訊報走訪位在北倫敦的上述房地產仲介商，對方否認有任何關連，並表示一家法律事務所也設在他們辦公室。該法律事務所網站稱主要處理中國移民事務。

另一家位在南倫敦克洛伊頓（Croydon）的食品配送辦公室，據悉屬於這種服務站網絡，但是記者走訪辦公室時，同樣否認有任何關連。

「警僑事務海外服務站」表面上是幫助海外中國人處理諸如延長駕照等官方文書作業，但是中國國營媒體報導，部分服務站曾協助中國警方執行海外任務。

保護衛士主任達林（Peter Dahlin）告訴電訊報：「總的來說，這些服務站有好目的，也有壞目的。」

「比如說中國遊客遭遇麻煩了，它們可以提供協助，它們可以幫忙跟當地警方聯絡，幫忙解決問題，基本上是這樣。不過問題是，它們在各國都沒有按規矩登記為警方代理人。」

達林說：「這一切都低調運作，在英國人民和警方視線之外，鎖定中國僑民。」

截至目前，中國已在歐洲16國設置36個這種服務站，包括法國、西班牙、英國、德國。美洲、亞洲和非洲數量較少。

保護衛士指出，其中一些服務站被發現曾幫助中國警方從遠端進行所謂「勸導」。

中國媒體曾經報導，西班牙馬德里一個服務站找到一名因環境汙染遭中國通緝的男子，讓對方與浙江省公安局和檢察官視訊通話。

通話時，男子的一名家人也被安排坐在中國當局旁邊，此舉可被解讀為幾乎不加掩飾的威脅。

保護衛士列出的可能脅迫案例，還包括當局威脅對當事人老家斷電，或限制親人上公立學校。

保護衛士在報告中指出，運用這些「海外服務站」，而不依循正式引渡程序，中國政府「試圖迴避外界對其人權紀錄與日俱增的關切」，並且藉以避免通過合法程序將「逃犯」弄回中國時所面臨的難度。

「此舉陷海外合法中國居民成為中國警方的法外目標，無所遁形，理論上應受國內和國際法保障的保護，幾乎蕩然無存。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110915