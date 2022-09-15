亞美尼亞和亞塞拜然交火2天 陣亡士兵增至176人

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（中央社葉里凡15日綜合外電報導）亞美尼亞和亞塞拜然本週為長年存在領土爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區再起衝突。亞塞拜然今天公布有71名軍人陣亡，亞美尼亞則將死亡士兵數上修為105人。

法新社報導，亞美尼亞和亞塞拜然13日為納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）爆發新一波衝突，為繼2020年兩國交戰以來最嚴重戰鬥。

俄羅斯13日宣布已協調兩造停火，但是兩國仍互控對方違反協議。亞美尼亞葉里凡（Yerevan）當局今天表示，停火協議在兩國邊境獲得遵守，整夜未傳新衝突。

亞塞拜然國防部今天公布自從13日以來，在衝突中陣亡的71名軍人名單，比昨天公布的50人更多。亞美尼亞今天也將死亡士兵數從昨天的49人上修為105人。

俄羅斯稍早試圖斡旋雙方停火失敗後，亞美尼亞安全委員會表示，13日爆發的衝突得以結束「歸功於國際社會干預」。

亞塞拜然和亞美尼亞互控對方在邊境發動攻擊。這場衝突波及邊境附近平民，數以百計亞美尼亞人逃離位在衝突前線的家園。

亞美尼亞外交部表示，俄國為首的集體安全公約組織（CSTO）代表團定今天稍晚抵首都葉里凡。亞美尼亞為該組織成員。（譯者：張欣瑜/核稿：何宏儒）1110915