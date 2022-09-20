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中俄戰略磋商 楊潔篪：深化政治互信與戰略協作

2022/9/20 11:24
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（中央社記者呂佳蓉台北20日電）中俄領導人會晤後，雙方高層舉行戰略安全磋商，表示支持彼此走符合本國國情的發展道路，共同維護全球戰略穩定。中方稱，持續深化政治互信與戰略協作；俄方強調堅持一中原則。

據中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪19日與俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）主持中俄第17輪戰略安全磋商，就兩國關係、國際安全形勢、國際事務和多邊框架內協作等溝通。

楊潔篪表示，兩國持續深化戰略協作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終堅定相互支持，各領域合作內涵不斷豐富，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

楊潔篪指出，中方願同俄方一道，全面落實兩國元首達成的共識，持續深化雙方政治互信和戰略協作，為中俄各自發展振興營造更加安全穩定的外部環境，為維護兩國共同利益、世界的安全穩定作出更大貢獻。

帕特魯舍夫則稱，俄方堅持一個中國原則，堅決支持中國政府在台灣問題上為維護主權和領土完整所採取的舉措。

他表示，俄方始終視發展對華關係為優先外交方向，願同中方保持密切戰略溝通，深化各領域務實合作，在國際組織中進一步加強協調與合作。

雙方還就維護全球戰略穩定、亞太地區局勢、阿富汗、烏克蘭等共同關心的國際地區問題深入交換意見。

這場會議中共中央政法委副書記、公安部部長王小洪等也參加了磋商。（編輯：唐佩君）1110920

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