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英女王葬禮首公開斷杖儀式 象徵伊麗莎白二世時代結束
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聯合國考量對緬甸行動 馬來西亞促檢視和平計畫

2022/9/20 12:46
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（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）馬來西亞外交部長塞福丁今天表示，東南亞國家必須決定是否要繼續推動迄今為止都失敗的「緬甸5點和平計畫」，或在東南亞國家領導人11月會晤之前「決定下一步」。

緬甸軍方去年2月推翻文人領袖翁山蘇姬的民選政府，將她和其他官員關押在獄，並對抗議群眾及異議分子發動血腥鎮壓，國家深陷危機。

東南亞國家協會（ASEAN）向來帶頭從事促進緬甸和平的工作。緬甸為東協的成員國。

路透社報導，塞福丁（Saifuddin Abdullah）表示：「從現在到11月東協峰會期間，東協必須認真檢討5點共識是否仍然適用，是否該有更好的計畫取而代之。當我們11月見面時，必須提出這個難題，屆時必須要有答案。」

塞福丁在紐約聯合國大會全球領袖聚會期間對媒體說，他希望聯合國安全理事會15個成員國不辜負緬甸人民。

聯合國安理會正在考量英國的提案，內容要求終結緬甸境內所有暴力行為，敦促各國立即停止將武器轉運給緬甸，並揚言祭出聯合國制裁措施。

這項於16日傳開的提案也呼籲緬甸軍政府立刻釋放翁山蘇姬等所有政治犯、執行東協的和平計畫，並允許從軍事統治過渡到民主。

不過，安理會長久以來對緬甸議題意見分歧，外交官們表示，中國和俄羅斯可能會保護緬甸免於面對任何強硬行動，且各國對英國所提草案的協商可能也需要一些時間。

安理會要通過決議案，至少需9票贊成，且俄羅斯、中國、美國、法國或英國等5個常任理事國都沒有投下否決票。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110920

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