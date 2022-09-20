更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

曾經缺點變優點 查爾斯三世搏真情或為王室轉機
國際

曾經缺點變優點 查爾斯三世搏真情或為王室轉機

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285
首頁 / 國際

俄烏戰爭爆發近7個月 麥當勞在烏克蘭重新開張

2022/9/20 21:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔20日綜合外電報導）美國連鎖速食業者麥當勞（McDonald's）今天在烏克蘭首都基輔重新開張，為俄羅斯入侵烏國以來首次營業。這顯示基輔在歷經近7個月戰爭後，生活逐步恢復正常。

麥當勞稍早發布聲明指出，在與烏克蘭官員、安全專家及供應商會談後決定，重新開業之初將只提供外送服務。法新社記者今天看到外送公司員工在一家麥當勞餐廳外排隊等待取餐。

據報導，麥當勞旗下3家餐廳今天在基輔重新開業。根據麥當勞聲明，「這3家餐廳將於10月全面恢復營業，屆時將提供麥大道（McDrive，類似得來速服務）及快速窗口服務。」

麥當勞也指出：「基輔還會有7家分店開業，之後在首都及該國西部其他城市，也會有其他餐廳重啟，這是分階段重新開業計畫的一部分。」

俄羅斯今年2月24日發動入侵後，麥當勞在烏克蘭停止營運，並關閉了在俄國的連鎖店，而這次麥當勞在基輔重新開業備受矚目，許多烏克蘭民眾將此視為支持象徵。

今年稍早，麥當勞宣布將完全退出俄羅斯市場，之後已將把當地餐廳賣給俄國商人戈佛（Alexander Govor）。

麥當勞當時表示，在俄羅斯繼續營運一事「不再站得住腳，而且不符合麥當勞的價值」。（譯者：陳正健/核稿：施施）1110920

戈佛
吃下俄國麥當勞後 西伯利亞大亨再吞一家西方企業
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄前總統麥維德夫：烏東分離區須公投併入俄國