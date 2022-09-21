中國清零政策削弱歐企信心 歐盟商會示警

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（中央社北京21日綜合外電報導）中國歐盟商會今天發布報告指出，中國「欠缺彈性」且「不一致」的COVID-19清零政策重挫歐洲企業在中國的營運。報告中警告，不要以為歐企續留中國是理所當然的事。

法新社報導，中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）是最新一個外國商業團體發布報告，直指北京強硬的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施正重創中國這個世界第二大經濟體，讓中國孤立於國際舞台。

中國是最後一個在確診數飆升時，仍透過迅速封城封區、大規模篩檢和長時間隔離來打擊疫情的主要經濟體。

儘管造成企業關門、全球供應鏈大亂，但中國國家主席習近平宣稱，這樣的防疫措施是「最經濟的、效果最好的」，各級官員也尚未說明何時會放寬限制。

由1800多家企業組成的中國歐盟商會在立場文件中指出，清零政策及其「大規模不確定因素」，已對中國歐盟商會75%會員的營運造成「負面影響」。

中國歐盟商會說：「只要封城威脅存在一天，中國經商環境就將持續難以預測。」他們稱習近平這項政策「欠缺彈性，施行辦法不一致」，警告意識形態似「凌駕於經濟之上」。

報告說，這樣的情況促使近1/4的企業考慮將現有和計劃中的投資移出中國，比例為10年來的新高。

報告指出，儘管中國有可觀的成長潛力，「切勿以為歐洲企業的續留是理所當然的事」。

中國6月時將入境旅客強制隔離天數，從21天縮減為10天，但航班不足和票價過高仍對旅行構成重大障礙。

歐盟商會的報告指出，中國2020年以來幾近全面性的關閉國界，已加速歐洲公民的「出走潮」，而選擇留下的則比以往要更加孤立無援。

報告說，如果北京當局延續這樣的政策，「經商環境會繼續更加的有挑戰性」。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）在報告前言寫說，「全球大部分地區都已大抵恢復疫前『常態』，但中國依舊不願敞開國門」。

他補充說，歐企「需要中國實現其莫大的經濟潛力」。

中國各地防疫政策導致商家關門、供應鏈大亂後，中國經濟第2季僅成長0.4%。分析師預料，中國將極難達到之前定下的今年全年經濟成長5.5%目標。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1110921