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俄軍飛彈攻擊烏克蘭哈爾科夫 至少一平民受傷

2022/9/21 21:52（9/21 22:14 更新）
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克蘭第二大城哈爾科夫21日再次遭受轟擊。圖為20日哈爾科夫遭俄軍砲擊（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
克蘭第二大城哈爾科夫21日再次遭受轟擊。圖為20日哈爾科夫遭俄軍砲擊（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
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（中央社烏克蘭哈爾科夫21日綜合外電報導）烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）今天再次遭受轟擊，在俄羅斯宣布戰事升級後，俄軍發射飛彈擊中一些公寓大廈，造成至少一位平民受傷。

法新社報導，現年65歲的居民葛里戈莉夫娜（Lyubov Grygorivna）在一棟受創嚴重的住宅大樓外告訴記者：「我們這個地區原本比較平靜，但現在你看看發生什麼了。」

哈爾科夫地處烏克蘭東北部樞紐位置，北方僅40公里就是俄羅斯邊界，2月24日俄軍入侵首日就遭到攻擊，但城內烏軍堅守不退，此後即經常遭到俄軍轟擊。

近數週來，由於烏軍反擊行動清除了這個地區的俄軍，而使此地不再遭受比較猛烈的轟擊，不過俄軍仍可自本國境內射出飛彈攻擊。

葛里戈莉夫娜說：「許多人的房屋毀於一旦，而冬天要來了，真可怕。我們每晚都帶著恐懼就寢，但我們繼續工作。他們射擊，我們工作。」

哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）表示，昨夜有4枚飛彈攻擊霍洛諾高斯基區（Kholodnogorsky），擊中了兩棟住宅大樓、一個施工地點和一些民生基礎設施。

其中一棟大樓有10位居民受困，直到救難人員抵達，但官員只提到有一人受傷。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110921

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