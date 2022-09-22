俄烏戰爭加劇通膨 越南訂單減企業裁員求生

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（中央社金邊22日專電）俄烏戰爭未歇，通膨壓力持續，越南的服裝、製鞋、木材加工業訂單大減，有些工廠產量甚至只剩30%，南部工業重鎮多家企業不得不減少工時和裁員，衝擊市井生計。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，在胡志明市一家鞋廠上班的杜氏妝（Do Thi Trang）表示，她與先生之前每月可賺1600萬越南盾（新台幣約2.1萬元），扣掉日常開銷後還能寄300萬回老家，但近3個月來她被迫開始輪休。

她說：「沒有加班，月收入只剩650萬，物價一直在上漲，孩子又要上學，凡事能省則省。」

37歲的楊軟（Duong Nhuyen）原本在林同省（Lam Dong）一家木材公司工作但近來遭到裁員，原因是公司3個月來都沒訂單，現在全家只能仰賴妻子每月不到500萬的薪水過活，為了省下育兒費，他選擇待在家帶孩子。

同奈省（Dong Nai）就業服務中心副主任陳氏垂鐕（Tran Thi Thuy Tram）表示，以往此時成衣與鞋廠都很缺工，但今年人力需求從6月起驟減。徵才網站上只有電子、房地產和保險業有需求，但名額也不多。

專門加工和出口服裝到歐美市場的V.N.F公司經理阮氏美珠（Nguyen Thi My Chau）表示，公司訂單只到10月，「通貨膨脹，歐洲市場減少時裝採購；此外，很多客戶之前囤貨很多，現在需求減少。」

胡志明市加工出口區和工業園區管理處副處長陳越河（Tran Viet Ha）表示，木材、紡織和包裝等企業，很多工廠的產量大幅降低，有一些甚至只剩30%。

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專做皮鞋的越南Changshin責任有限公司工會主席鄧俊秀（Dang Tuan Tu）表示，公司年初計劃招3000名員工，但3月開始訂單減少3成，不僅原來的徵才計畫生變，7月起也讓員工開始放假。

同奈省勞動與社會局指出，與去年同期相較，企業勞工需求明顯下降。俄烏戰爭影響原物料供應、貨物出口，導致服裝、皮鞋、木材加工等企業訂單減少，今年下半年，一些大企業都開始要求員工輪休。（編輯：韋樞）1110922