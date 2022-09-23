更多編輯台推薦新聞：
專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看
生活

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

柬埔寨外海沉船 柬國船員逃走23中國人失蹤

2022/9/23 16:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金邊23日綜合外電報導）柬埔寨施亞努省政府發言人今天表示，一艘載有41名中國人的船隻在柬埔寨海岸附近因設備故障沉沒，船上18人獲救，另有23人落海失蹤。

位於施亞努市（Sihanoukville）這個原本安靜的漁村，近年來因為中國投資熱潮發生改變，新開設數十家賭場。然而，近日有關中國工人被販運到施亞努市從事非法工作的報導甚囂塵上。

法新社報導，施亞努省政府發言人表示，警方正在訊問獲救者，同時繼續尋找其他人。他說：「我們正在尋找失蹤的23人。」

施亞努省警察局長告訴親政府媒體平台Fresh News，船上一名乘客告訴警方，他們於9月11日乘快艇從廣東省的一個港口出發。

警察局長說，將近一週後，他們抵達國際水域，轉搭由兩名柬埔寨籍船員駕駛的木造船。船隻在22日發生故障後開始下沉。

他說，兩名柬埔寨籍船員被一艘漁船載走，將他們和木船棄之不顧。

根據施亞努省政府發言人，這兩名柬埔寨籍船員也遭拘留訊問。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110923

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族