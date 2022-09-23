亞美尼亞與亞塞拜然再傳衝突 互控違反停火協議

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（中央社特比利西23日綜合外電報導）亞美尼亞與亞塞拜然國防部今天雙雙發布聲明，互控對方在兩國邊界地區發動攻擊，破壞不堪一擊的停火協議。這項協議於上週敲定，意圖終結兩國自2020年以來最嚴重的衝突。

路透社報導，亞美尼亞國防部今天上午在臉書（Facebook）發布聲明，指控亞塞拜然武裝部隊向亞美尼亞的陣地開火，違反停火協議。

聲明指出：「9月23日7時40分，亞塞拜然武裝部隊再次違反停火協議，從不同位置向位於兩國邊界東部的亞美尼亞戰鬥陣地開火。」

亞美尼亞當局表示，他們已展開報復性回擊，且據報暫無人員損傷。

兩國在9月中旬發生軍事戰鬥，迄今造成近200名官兵陣亡，這是兩個前蘇聯國家自2020年為期6週的戰爭以來，最血腥的一場衝突。

這場衝突與兩國數十年來爭奪納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）掌控權有關，國際公認此地為亞塞拜然的領土，但直到2020年，當地主要是由占多數的亞美尼亞人掌控。

亞美尼亞發出聲明不久，亞塞拜然國防部也在通訊軟體Telegram發布聲明，宣稱是亞美尼亞先開火，目前已經採取「適當的報復措施」。

亞塞拜然的聲明指出，亞美尼亞武裝部隊從昨晚11時45分起的9小時內，向兩國邊界的3個不同地區開火，並使用不同口徑的小型武器，間歇性地砲擊亞塞拜然武裝部隊陣地。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1110923