佛州州長簽署命令防中國資安威脅 台官員見證

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佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis，中）簽署行政命令，禁止佛州公部門向中國等威權國家採購可能帶來資安威脅的技術、產品與服務。台灣駐邁阿密辦事處處長紀欽耀（站立者前排右4）美東時間22日受邀出席見證。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年9月24日

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（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）佛羅里達州州長迪尚特簽署行政命令，禁止佛州公部門向中國等威權國家採購可能帶來資安威脅的技術、產品與服務。台灣駐邁阿密辦事處處長紀欽耀受邀出席見證。

迪尚特（Ron DeSantis）22日召開記者會表示，這項行政命令有助防止佛州政府內部資訊及技術服務系統暴露於中國等不友善國家的風險。他也預告將在州議會下個會期提案，進一步限制中國等其他有安全疑慮的外國政府勢力滲透佛州資通訊、地產及學術領域。

迪尚特指出，台灣最了解來自中國的安全威脅，將能協助佛州認清中國的陰謀。

現年43歲、共和黨籍的迪尚特曾在美國海軍服役，2018年當選佛州州長。迪尚特目前在共和黨內聲勢看漲，被認為是少數能挑戰前美國總統川普（Donald Trump）爭取2024年共和黨總統提名的勁敵。

紀欽耀致詞時表示，台灣位處對抗中共極權威脅的第一線，近期中國加大軍機及船艦擾台力道，並在台海周邊舉行實彈演習，企圖將勢力擴張到印太、非洲及拉美地區。他呼籲國際社會共同對抗中國威脅及支持民主台灣，維護印太區域的自由與安全。

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紀欽耀並強調，台灣為世界第21大經濟體，在全球政治經濟扮演重要關鍵角色。台美共享自由、民主及人權等普世價值，特別感謝迪尚特州長及佛州參、眾議會長期以來對台灣的支持與情誼，讓佛州及全世界認知到來自中國的安全威脅，並與台灣站在一起，共同捍衛自由民主。

邁阿密台灣青商會會長邱奕維也在致詞中感謝迪尚特及佛州議會透過立法，讓這個陽光之州更為安全。（編輯：陳惠珍）1110924