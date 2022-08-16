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中國以白手套向以色列大買敏感技術 企圖取得軍事優勢

2022/8/16 17:28（8/16 17:56 更新）
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美國新聞週刊發表調查報導指出，過去20年，中國在以色列的已知投資中，高達97%涉及高科技，意圖在軍事或敏感領域取得優勢。（中央社）
美國新聞週刊發表調查報導指出，過去20年，中國在以色列的已知投資中，高達97%涉及高科技，意圖在軍事或敏感領域取得優勢。（中央社）
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（中央社台北16日電）美國新聞週刊發表調查報導指出，中國為實現在「建國百年」2049年成為「科技強國」，近年來利用投資、併購等白手套方式公然自以色列買入近500項敏感技術，意圖在軍事或敏感領域取得優勢。

新聞週刊（Newsweek）這項報導指出，過去20年，中國在以色列的已知投資中，高達97%是在技術領域。從2002年至2022年5月間，中國與以色列的507項交易中，多達492項涉及高科技，包括資訊技術、通訊、清潔、農業技術及機器人。

近年來，由於美國對以色列不斷向中國輸出高科技、成為美國科技「後門」的擔憂，以色列與中國間的整體投資交易數量出現下降，但高科技的比重仍然非常高。其中，自2021年至2022年5月的44項投資中，有43項是科技項目。

報導指出，在眾多自以色列引進的敏感技術項目中，由杭州「火炬中心」執行的「863計劃」，透過與以色列企業合作或併購其企業獲得關鍵技術，使中國在軍事或其他敏感領域獲得優勢。

以色列資安業者、資安網站iHLS主編埃戈齊（Arie Egozi）指出，美國已經警告，中國的「白手套」試圖與以色列企業合作，意圖「建立一些看起來非常合法的公司」。但實際上，目的是將以色列的國防技術轉移到中國。

報導提到，2021年爆發的一樁醜聞凸顯了這一點。以色列檢察官指控以國無人機研發先驅梅納什（Ephraim Menashe）非法向中國公司銷售「遊蕩彈藥（loitering munitions）」或自殺式無人機。這款機具在發現目標前能一直遊蕩，事實上是無人機和飛彈的混合體。而梅納什先前曾因類似活動觸犯法律。

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以色列今年1至6月與美國的貿易額為107.1億美元，而與中國的為106.8億美元，兩者不相上下。如果目前的趨勢繼續下去，今年全年中國與以色列的貿易額就可能超過美國。

中共總書記習近平2021年5月在人民大會堂發表講話時強調，「技術創新已經成為國際戰略博弈的主戰場」。而他更早時提出的「中國夢」則包括，到2049年中共建政100年時，中國能在科技領域稱霸全球。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110816

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