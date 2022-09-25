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義大利國會大選開跑 極右翼可望拿下歷史性勝利

2022/9/25 15:39（9/25 16:18 更新）
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義大利25日國會大選，右翼義大利兄弟黨黨魁梅洛尼有望出任新總理。（圖取自facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale）
義大利25日國會大選，右翼義大利兄弟黨黨魁梅洛尼有望出任新總理。（圖取自facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale）
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（中央社羅馬25日綜合外電報導）義大利關鍵的國會大選今天登場，民眾紛紛現身投票，極右翼預料將自第二次世界大戰以來首度領導這個歐元區第3大經濟體。

法新社特派記者看見，投票所於當地時間早上7時（台灣時間下午1時）開始作業前，選民便在外排隊等候投票。

投票將在當地時間晚間11時（台灣時間26日清晨5時）結束，屆時出口民調將成為最終選舉結果的指標。

路透社報導，數以百萬計義大利人今天將投下神聖一票，這場選舉也可能產生義大利史上首位女性總理。

內鬥導致總理德拉吉（Mario Draghi）的聯合政府7月間垮台，引發這場義國超過一世紀以來的首場秋季大選。

投票前的最後一次民調2週前出爐時，由梅洛尼（Giorgia Meloni）旗下右翼民粹政黨「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）領導的右翼聯盟似乎勝券在握。

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梅洛尼領軍的中右翼聯盟由4黨組成，除了自身的義大利兄弟黨，成員還包括薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的極右派北方聯盟（Northern League）、前義大利總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的中間偏右義大利前進黨（Forza Italia/Go Italy）及中間路線基督教小黨Us Moderates。

梅洛尼曾在受訪時表示，她所領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，她若能領導新一屆政府，將推動更多義台雙邊合作。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110925

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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