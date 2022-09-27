Pink Floyd前主唱挺俄侵烏 波蘭城市取消演唱會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙26日綜合外電報導）波蘭克拉科夫（Krakow）市議員今天說，英國搖滾樂團「平克佛洛伊德」（Pink Floyd）前主唱羅傑華特斯認同俄羅斯入侵烏克蘭，克拉科夫市決定取消他的演出。

克拉科夫市議員汪圖克（Lukasz Wantuch）說，羅傑華特斯（Roger Waters）原本預定明年4月在克拉科夫體育場舉辦兩場演唱會，現已取消，克拉科夫市不會容忍演唱會被歌手用來向波蘭多數人民散播令人反感的觀念。但他說，羅傑華特斯若願意，可以在私人場地表演。

汪圖克告訴美聯社：「他昧於事實。他不明白烏克蘭所發生的事。」

波蘭媒體24日報導，由於羅傑華特斯的觀點廣受譴責，他的經紀公司取消了演出。羅傑華特斯隔天否認這則報導，但汪圖克今天證實克拉科夫和體育場方面做了取消演唱會的決定。

自俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭以來，汪圖克已赴烏克蘭從事27趟人道救援任務，他率先提出象徵性決議，要宣告羅傑華特斯為克拉科夫的「不受歡迎人物」，決議尚待表決。

汪圖克今天還在臉書（Facebook）公開發文邀羅傑華特斯和他一起參訪烏克蘭，親眼看看俄軍進犯造成多大的破壞。

羅傑華特斯昨天在臉書指責汪圖克「嚴苛審查我的作品」。他說：「汪圖克好像對我的創作歷程一無所知，我一生都為人權效勞，還付出了一些個人代價。」

羅傑華特斯於1985年退出「平克佛洛伊德」後，就不太與團員往來。他怪罪北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭才是戰爭的始作俑者，還於本月寫一封公開信給烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska），信中指責烏克蘭境內的「極端民族主義分子」讓烏克蘭「走向這場災難性戰爭」。

他也批評西方國家提供武器給烏克蘭，尤其是美國。

在台灣議題上，他公開支持中國，曾在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時聲稱「台灣是中國的一部分」。

汪圖克在公開聲明中說，羅傑華特斯在社群媒體上有260萬人追蹤，可以影響許多人的觀點。

汪圖克寫道：「你呼籲西方國家停止軍事援助，這實際上等於要烏克蘭投降。烏克蘭永遠不會放棄，而是會抗爭下去。但正因為有你這樣的人，正因為你所言所寫，讓這場戰爭變得更艱辛。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110927