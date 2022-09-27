9年前揭發美國監聽計畫 史諾登成俄國公民

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）9年前揭發美國國家安全局（NSA）大規模監聽美國人，之後在俄羅斯尋求庇護的國安局包商前雇員史諾登（Edward Snowden），今天獲俄國總統蒲亭授予公民身分。

法新社報導，俄國今天頒布的總統令中，史諾登出現在新取得俄國國籍的人員名單上。美俄關係正因俄烏戰爭處於歷史低點。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴通訊社，史諾登是因為提出申請才取得俄國公民身分。

史諾登2013年對媒體洩露機密文件，揭發美國國安局大量蒐集美國公民的通訊資料等資訊，侵犯憲法賦予的隱私權。

揭發那些機密後，史諾登即逃往俄國尋求庇護。

史諾登在俄國尋求庇護後，美國司法部對他提出3項重罪指控：盜竊政府財產、洩露重要的美國國防資訊以及向未經授權者提供機密資料。

史諾登2020年11月表示，他已在申請俄國公民身分，但仍希望保有美國國籍。

史諾登的律師庫奇瑞納（Anatoly Kucherena）告訴俄國通訊社「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti），史諾登的妻子米爾斯（Lindsay Mills）也在申請俄國公民身分。他倆的小孩是在俄國出生，已有俄國護照。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，史諾登保有美國國籍。普萊斯說：「我沒聽說他的國籍狀況有任何變動。」

「唯一會因為俄國國籍而改變的，顯然是他現在可能會被徵召參與魯莽的（烏克蘭）戰爭。」

但庫奇瑞納表示，史諾登不會被徵召，因為他不曾在俄軍服役過。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110927