炸彈威脅虛驚一場 西九州新幹線全線復駛

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本長度最短、今年9月23日才剛通車的西九州新幹線，今天一度因接獲炸彈威脅而緊急全線停駛約一小時，目前已在確認安全無虞後恢復列車行駛。

日本「西日本新聞」報導，負責營運的JR九州公司在經過搜索後，並未在西九州新幹線設施等處發現異常或可疑物品，因此在下午4時過後恢復全線列車行駛。

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讀賣新聞稍早報導，長崎市政府表示，今天清晨接獲一封電子郵件，內容是「已在西九州新幹線設施內幾處地方安裝高性能炸彈，爆炸時間是9月28日星期三下午3時34分」。長崎市政府隨即通報長崎縣警方。

JR九州公司為了安全起見，決定從下午3時左右起全線停駛西九州新幹線，並要求沿線5個車站內旅客疏散。西九州新幹線今年9月23日才剛開通營業，是日本最短的一條新幹線。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110928