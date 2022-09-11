延後發車準點抵達 伊麗莎白女王見證新幹線達成不可能任務

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（中央社東京11日綜合外電報導）已故英國女王伊麗莎白二世1975年曾偕夫婿訪日，搭乘她聽說比時鐘還準確的新幹線列車。雖然該列車延後發車、途中減速讓女王看富士山，最後仍準點到站，完成「不可能的任務」。

日媒J-CAST NEWS、日本電視台報導，女王1975年5月7日與丈夫愛丁堡公爵菲利浦親王訪日，在日本停留6天5夜，除了出席日皇主辦的宮中晚餐會，也搭乘敞篷車在東京市區遊行等，舉手投足都受到關注。

不過，女王訪日期間也發生插曲。原訂5月10日要搭東海道新幹線從東京前往京都參訪，未料因為日本國鐵罷工讓女王去程只好改搭飛機。

根據交通新聞社出版的「新幹線與日本的半世紀」一書，當時的日本運輸大臣木村睦男跟女王會面時表達歉意說，「無法讓您搭乘新幹線深感遺憾」、「回程將採取萬全對策讓您從名古屋搭乘」。

女王對此笑著說，「請別在意」，也詢問國鐵罷工何時會結束。

影片來源：日テレNEWS

當女王5月12日要返回東京時，新幹線已恢復順利行駛。期待已久的女王曾在搭車前說：「聽說新幹線比時鐘還準確。」

不過，當天不巧就發生新幹線誤點，列車因為大雨在抵達名古屋站時已誤點2分，接著又花了一點時間把女王隨身的172件行李放進列車內，導致延誤3分鐘發車。

接著，這列新幹線在濱名湖附近減速，讓延誤時間擴大到4分鐘；然後在行經富士川附近時，為讓女王能欣賞富士山又減速。

新幹線駕駛為了回應女王期待，必須挑戰「不可能的任務」。

新幹線只要達到最高速度就會自動減速，當年最高時速是210公里，駕駛就以稍微低於最高時速的209公里行駛，就在當時聚集在東京車站前國鐵總部5樓、期盼列車準點的幹部大多已放棄的時候，「這個時候只有駕駛相信會準時抵達，一直用209公里的時速行駛」。

最後，女王搭乘的新幹線就在下午1時56分準時抵達月台，駕駛賭上「比時鐘還準確」的新幹線威信，完成了這趟不可能的任務。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110911