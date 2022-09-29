印度任命新國防參謀長 「中國專家」邱漢出線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里29日綜合外電報導）中國在軍事上的強勢武斷與日俱增，印度尋求予以抗衡。新德里任命曾在爭議的印中邊境地區指揮地面部隊、有「中國專家」之稱的退役將領邱漢擔任國防參謀長。

法新社報導，印度武裝部隊正進行根本性改革，前任國防參謀長死於直升機墜毀事故將近一年後，這項職位由退役陸軍中將邱漢（Anil Chauhan）接替。

印度、中國邊境遼闊，時常發生爭端，導致兩國長期緊張，其中包括2020年在喜馬拉亞山區發生的致命衝突。新德里當局就北方鄰國沿著邊境增加駐軍一直謹慎以對。

當地媒體用「中國專家」形容邱漢，他去年退役後就擔任印度國安顧問。

國防部昨天深夜透過聲明指出，他將出任國防參謀長，「直到發布其他命令」。

退役前，邱漢指揮印度東部前線的地面部隊，包含跟中國有爭議的大部分邊界地區。

印、中兩國曾於1962年為了印度東北部阿魯納查省（Arunachal Pradesh）爆發過全面戰爭，中國將當地稱為「藏南」並聲稱擁有全部主權。

3500公里長的未定邊界「中印實際控制線」（Line of Actual Control）分隔兩國，新德里和北京經常互控對方試圖在沿線上的衝突引爆點占據領土。

2020年兩國軍隊在分隔西藏和印度拉達克（Ladakh）的邊境沿線發生衝突，造成20名印度軍人和至少4名中國軍人陣亡，並導致兩國關係急轉直下。

但在雙方對峙2年、軍事高層經過10多輪的會談協商後，兩國士兵本月開始從當初引爆衝突的地點附近各自退到後方據點。

北京在印度洋的部署與日俱增，也讓新德里當局引以為憂。印度認為印度洋地區無疑地處於自身影響力範圍內。

印度和美國都是所謂「四方安全對話」（Quad）成員，這個聚焦印度太平洋地區的安全聯盟，目的在於更實質地制衡中國。

邱漢軍旅生涯中也曾經派駐爭議的克什米爾地區（Kashmir）擔任指揮職，還有2019年指揮針對緬甸激進組織進行跨境打擊。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110929