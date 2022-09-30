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伊朗抗議艾米尼之死 人權團體：已83人死於示威

2022/9/30 06:41
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（中央社杜拜29日綜合外電報導）根據國營和社群媒體上的消息，女子艾米尼之死今天持續在伊朗各地數座城市引發抗議。人權團體則表示，近兩週的示威活動累計至少83人死亡。

路透社報導，22歲的艾米尼（Mahsa Amini）出身伊朗庫德族地區薩蓋茲鎮（Saqez），這個月她在首都德黑蘭（Tehran）被宗教警察以「不當著裝」為由逮捕，並於羈押期間死亡。

她的死引發2019年民眾抗議油價飆漲而遭當局鎮壓以來，伊朗首見的大規模街頭抗爭。

總部位於挪威奧斯陸（Oslo）的「伊朗人權」（Iran Human Rights）在推特表示：「含孩童在內，至少83人確認已死於這次伊朗抗議。」

儘管死亡人數不斷增加且當局嚴厲鎮壓，推特上流傳的影像顯示，德黑蘭、科姆（Qom）、拉希特（Rasht）、薩南達治（Sanandaj）、馬司吉特蘇來曼（Masjed-i-Suleiman）和其他城市都出現示威者。

國營電視台報導，警方逮捕大量「暴民」，但未提供數字。

與此同時，德國外長今天表示，希望歐洲聯盟在艾米尼死後制裁伊朗。

挪威警方則表示，數人在一場憤怒示威中，企圖進入伊朗駐奧斯陸大使館，有兩人受到輕傷。挪威廣播公司（NRK）報導，警方逮捕了95人。（譯者：楊昭彥）1110930

艾米尼
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