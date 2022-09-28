艾米尼之死掀抗議潮 伊朗警方誓言傾全力對付

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伊朗女子艾米尼因違反服裝規定遭宗教警察逮捕後死亡，引發全國連日示威。圖為民眾21日在伊朗首都德黑蘭街頭示威。（West Asia News Agency via 路透社）

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）伊朗22歲女子艾米尼命喪警方拘留期間，近2週來引發各地抗議不休，伊朗警方今天警告，他們將全力對抗這波婦女主導的抗議活動。

法新社報導，22歲庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）被控違反伊朗嚴格的頭巾裝束規定，在首都德黑蘭遭警方逮捕而在拘禁期間死亡，引發各地示威抗議，迄今已有數十人死亡。

根據海外的反對派媒體報導，儘管伊朗當局下令斷網，阻撓民眾集會，以及避免鎮壓抗議的影像外流，這波抗議昨天進入第12個晚上。

從紐約到伊斯坦堡等城市也響應，舉行集會抗議，婦女焚燒她們的頭巾，還象徵性剪下頭髮，以抗議艾米尼之死和嚴格的裝束規定。

總部設於布拉格的獲美國資助波斯語電台法達電台（Radio Farda）前夜轉傳影片，影片中可以看到穿黑色防彈衣的鎮暴警察在德黑蘭艾柯巴坦鎮（Ekbatan）朝著公寓的窗戶開槍射擊。

影片來源：Radio Farda

法斯通訊社（Fars news agency）引述警方指揮官說：「伊朗伊斯蘭共和國的敵人和部分暴徒今天假借各種理由，企圖破壞國家秩序、安全和安定。」

「警方將傾全力對抗反革命和惡意分子的陰謀，堅定對付那些在國內各地破壞公共秩序和安全的人。」

就在警方發表這項聲明前數小時，聯合國（UN）才表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）不要以過度的武力對付抗議者。

法新社引述外交消息人士報導，西班牙今天召見伊朗大使，針對德黑蘭當局重手鎮壓國內示威行動表達反對之意。

消息人士表示：「外交部已召見伊朗駐馬德里大使，以表達反對鎮壓抗議活動和侵犯婦女權益。」

西班牙外交部發表聲明說，馬德里當局「強烈譴責」暴力對付和平示威者，尤其「厭惡以暴力對待伊朗婦女及她們的權利」。

西班牙外交部呼籲伊朗當局展開「獨立調查（這起流血事件），並以透明、客觀和全面的方式追究責任，同時「終止任意逮捕新聞記者和其他行使公民自由的公民」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110928