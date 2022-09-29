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報導艾米尼喪禮 伊朗又一女記者被捕

2022/9/29 22:27
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（中央社德黑蘭29日綜合外電報導）伊朗女記者穆哈瑪迪的律師表示，報導艾米尼喪禮的穆哈瑪迪今天遭到逮捕。這是年輕的艾米尼之死引發伊朗全國各地爆發示威抗議後，又一名伊朗記者被捕。

法新社報導，穆哈瑪迪（Elahe Mohammadi）的律師康姆菲魯齊（Mohammad Ali Kamfirouzi）在推特（Twitter）發文表示，穆哈瑪迪遭到司法當局傳喚，她在前往接受偵訊途中便遭到安全部隊逮捕。

穆哈瑪迪替伊朗「同胞報」（Ham Mihan）報導艾米尼（Mahsa Amini）的喪禮。22歲的艾米尼遭到惡名昭彰的伊朗道德警察逮捕後陷入3天昏迷，於本月16日過世。

艾米尼在故鄉庫德斯坦省（Kurdistan）城市薩基士（Saqqez）舉行的喪禮，成為引爆伊朗各地風起雲湧抗議行動的導火線之一。當時送葬民眾高呼口號，女性則拿掉頭巾，以反抗伊朗這個伊斯蘭共和國的裝束規定。

康姆菲魯齊透露，穆哈瑪迪在伊朗首都德黑蘭的住家上週已遭到安全部隊突襲搜索。穆哈瑪迪的丈夫則在推特寫道，妻子在一通簡短通話中說，自己被拘留在德黑蘭的伊文監獄（Evin Prison），且一直未被告知是否被指控任何罪名。

伊朗警方先前已逮捕伊朗報紙「東方報」（Shargh）女記者哈梅迪（Nilufar Hamedi）。她前往艾米尼昏迷時住的醫院採訪，協助讓這起事件曝光在全世界面前。

哈梅迪目前仍未獲釋，且同樣被關在伊文監獄。她的丈夫表示，哈梅迪不知道自己被指控的罪名。

人權團體指控伊朗當局對仍在境內、寫下批判性報導的記者進行大規模逮捕，尤其鎖定那些報導艾米尼事件的記者。此外，伊朗的網路連線也受到嚴重限制。

運動人士稱，艾米尼是死於拘留期間頭部遭到毆打；但伊朗當局並未予以證實。

總部在美國華盛頓的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）指出，自從伊朗這波民間示威潮爆發以來，至少已有25名記者遭到逮捕。

保護記者委員會中東協調員曼蘇爾（Sherif Mansour）表示：「伊朗安全部隊必須放棄對披露這起重大事件的記者採取鎮壓措施，也必須恢復網路連線，這對於讓公眾持續獲得資訊至關重要。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110929

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