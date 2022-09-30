美國一天爆兩案 前國安局人員和軍醫涉向外國洩密

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）一名曾在美國國家安全局工作的網路專家，及一名前軍醫與妻子，今天分別因企圖向外國政府出售美國機密被起訴。司法部表示，這名軍醫和妻子涉嫌密謀外洩敏感資料給俄羅斯。

法新社報導，在其中一案，30歲的網路安全專家達爾克（Jareh Sebastian Dalke）在美國國家安全局（NSA）工作不到4週，就以家庭因素為由，於6月底突然辭職。

他在國安局任職期間，列印了最高機密文件，又在離職之後於加密網路通訊中試圖兜售給他認為是外國政府代理人的對象，但對方其實是一名臥底的聯邦調查局（FBI）探員。

美國司法部並未提及涉案的是哪一個外國政府。

不過，一份呈交給法院的FBI宣誓書指向俄羅斯，指稱達爾克透過俄羅斯「對外情報局」（SVR）建立的暗網來通訊，吸引洩密和叛國之徒。

根據起訴書，達爾克有嚴重的財務問題，也曾表達對美國社會的不滿。他取得兩筆加密貨幣首付款，價值超過4900美元（約新台幣15.6萬元）；而作為回報，他必須證明自己手裡握有最高機密資訊。

達爾克自稱負債23.7萬美元，開價8.5萬美元才願出售完整文件。

他在取得一筆1萬1422美元的加密貨幣後，與FBI臥底探員安排於今天在科羅拉多州的丹佛市（Denver）交付電子版文件。

達爾克在交貨地點被捕，被控違反3項間諜法（Espionage Act）法規。若被定罪，他可能面臨死刑或無期徒刑。

在司法部今天公布的另一案中，美國陸軍醫師李亨利（Jamie Lee Henry）與妻子嘉布瑞蓮（Anna Gabrielian）被控意圖出售美國軍方和政府人員的健康資訊給俄羅斯。嘉布瑞蓮會說俄語，在約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）擔任麻醉學講師。兩人的動機顯然與烏克蘭戰爭有關。

起訴書提到，嘉布瑞蓮聯繫了俄國駐華府大使館，表明願意提供協助，一名FBI臥底探員隨即於8月與她接觸。雙方8月17日見面時，嘉布瑞蓮說，她的動機是出於「對俄羅斯的愛國心」。

與此同時，李亨利告訴FBI探員，她「致力於協助俄羅斯」，甚至希望加入俄軍，奔赴烏克蘭戰場。

路透社提到，雖然起訴書稱呼李亨利為「他」，李亨利今天首次出庭時也使用男性代名詞，但在可溯及2015年的媒體訪問中，李亨利的身分是跨性別女性。

根據起訴書，李亨利還說，美國在利用烏克蘭人發洩自己對俄羅斯的仇恨。

李亨利與嘉布瑞蓮被控密謀及違法洩露私人健康資訊等多項罪名。密謀相關罪名的刑期，最重可處以20年有期徒刑。（譯者：曾依璇/核稿：何宏儒）1110930